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İoanna Kuçuradi neden öldü, İoanna Kuçuradi kimdir?

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İoanna Kuçuradi neden öldü, İoanna Kuçuradi kimdir?
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İoanna Kuçuradi neden öldü, İoanna Kuçuradi kimdir? Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 89 yaşında hayatını kaybetti. 90. yaş gününe yalnızca iki gün kala yaşamını yitiren usta filozofun ölüm haberi, akademi dünyasını ve kamuoyunu derin bir yasa boğdu.

Etik, insan hakları ve değer felsefesi alanındaki çalışmalarıyla tanınan İoanna Kuçuradi kimdir, neden öldü sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan ve "hocaların hocası" olarak anılan Kuçuradi, 2 Ekim 2026 Cuma akşamı tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Türkiye'nin dünyada en çok tanınan felsefecilerinden biri olan Kuçuradi'nin ölümünün ardından siyasilerden ve akademisyenlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

İOANNA KUÇURADİ NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, bir süredir tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Ekim 2026 Cuma akşamı hayatını kaybetti. Usta filozofun hangi hastalık nedeniyle tedavi altında olduğu ve kesin ölüm nedeni, ailesi ya da yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı. 4 Ekim 1936 doğumlu olan Kuçuradi, 89 yaşında yaşama veda etti.

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da İstanbul'da Rum bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası onun eczacı olmasını isterken, genç Kuçuradi hayatını felsefeye adamayı seçti. 1954 yılında Zapyon Kız Lisesi'ni bitiren Kuçuradi, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu ve 1965 yılında doktor unvanını aldı.

AKADEMİK KARİYERİ VE HACETTEPE YILLARI

Akademik hayatının önemli bir bölümünü Hacettepe Üniversitesi'nde geçiren Kuçuradi, burada felsefe eğitiminin kurumsallaşmasında öncü bir rol üstlendi. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne geçen ünlü düşünür, burada İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile UNESCO Kürsüsü bünyesindeki çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 70 yıla yayılan akademik yaşamında pek çok kuşağın yetişmesine katkı sağladığı için "hocaların hocası" olarak anıldı.

ETİK VE İNSAN HAKLARI ÜZERİNE ÇALIŞMALARI

Kuçuradi, özellikle etik, değerler felsefesi ve insan hakları alanlarındaki özgün yaklaşımıyla tanındı. Felsefeyi yalnızca üniversite kürsülerinde kalan bir disiplin olarak görmeyen düşünür, onun eğitimden kamu hayatına kadar toplumun her alanında etkili olması gerektiğini savundu. Bu çabaları sayesinde Türkiye'nin uluslararası arenada en çok tanınan felsefecilerinden biri haline geldi.

TÜRKİYE FELSEFE KURUMU'NUN ÇATISI ALTINDA

Uzun yıllar boyunca Türkiye Felsefe Kurumu'nun başkanlığını yürüten Kuçuradi, ülkede felsefi düşüncenin gelişmesi için sayısız kongre, seminer ve yayın çalışmasına imza attı. Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu'ndaki görevleriyle de Türk felsefesini uluslararası platformda temsil etti.

İOANNA KUÇURADİ'NİN ESERLERİ

Kuçuradi'nin felsefe literatürüne kazandırdığı eserler arasında "İnsan ve Değerleri", "Etik", "Sanata Felsefeyle Bakmak" ve "Çağın Olayları Arasında" gibi çalışmalar öne çıkıyor. Düşünürün kitapları, bugün hâlâ felsefe öğrencileri ve araştırmacılar için temel başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

SİYASİLERDEN VE AKADEMİSYENLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Kuçuradi'nin vefatının ardından siyaset ve akademi dünyasından peş peşe başsağlığı mesajları geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başta olmak üzere birçok isim, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla usta filozofu andı. Mesajlarda Kuçuradi'nin felsefeyi "insan olma sanatı" olarak öğreten bir rehber olduğu vurgulandı.

İOANNA KUÇURADİ'NİN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE DEFNEDİLECEK?

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Kuçuradi'nin naaşının Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilmesi planlanıyor. Ölümünden iki gün sonra, doğum gününde son yolculuğuna uğurlanacak olan Kuçuradi, ardında Türk düşünce hayatı için silinmez bir miras bıraktı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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