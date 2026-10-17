NKÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük töreni yapıldı, akreditasyon belgesi takdim edildi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesine 2026-2027 akademik yılında başlayan öğrenciler için 19. Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, dekan yardımcıları Prof. Dr. Levent Cem Mutlu ve Prof. Dr. Burçin Nalbantoğlu, Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Burcu Tokuç, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Taşan, Tıp Fakültesinin eğitim kalitesinin arttığını, buna bağlı olarak üniversite hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin de yükseldiğini belirtti.

Taşan, hekimlik mesleğine adım atan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Gültekin de beyaz önlüğün bilgi, vicdan, sorumluluk ve insan hayatına saygının simgesi olduğunu ifade etti.

Hekimliğin bilgi ve becerinin yanı sıra sabır ve özveri gerektirdiğini vurgulayan Gültekin, öğrencilerin bilimsel ilkeler doğrultusunda hareket etmeleri, etik değerlere bağlı kalmaları ve insanı merkeze alan bir anlayışı benimsemeleri gerektiğini kaydetti.

Törende Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Tokuç ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dönmez de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Taşan, fakültenin aldığı akreditasyon belgesini Gültekin'e takdim etti.

Tören, öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi ve Hekimlik Andı'nı okumasıyla sona erdi.

Kaynak: AA