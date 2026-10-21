Murat Salim Tokaç kimdir? Tıp doktoru neyzen Necip Fazıl Müzik Ödülü'nü aldı

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Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, 13. Necip Fazıl Ödülleri'nde müzik dalının sahibi oldu. Star Gazetesi'nin düzenlediği ödüllerin bu yılki kazananları 20 Ekim 2026'da açıklandı; 8 dalda 9 isim ödül aldı. Tokaç aslen tıp doktoru, mikrobiyolojide uzmanlığı var. Ney ve tanburla sahneye çıkmasının üzerinden 45 yıl geçti.

MURAT SALİM TOKAÇ HANGİ ÖDÜLÜ ALDI?

Murat Salim Tokaç, 13. Necip Fazıl Ödülleri kapsamında verilen Necip Fazıl Müzik Ödülü'nü aldı. Jüri, Türk musikisinin yerleşik icra geleneğini yaşatıp yeni kuşaklara aktarmasını gerekçe gösterdi. Gerekçede yurt dışındaki konserleri, ney ve tanbur icracılığı ile akademik çalışmaları da geçiyor.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, ödülü "üniversitemiz adına büyük bir gururla karşılıyoruz" sözleriyle karşıladı ve Tokaç'ı tebrik etti.

MURAT SALİM TOKAÇ KİMDİR?

Murat Salim Tokaç, ney ve tanbur sanatçısı, koro şefi ve akademisyen. Bugün Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda profesör olarak ders veriyor ve konservatuvarın müdürlüğünü yürütüyor.

Müziğe çok küçük yaşta, evde başladı. Ud ve neyi, kendisi de neyzen olan babası Dr. Turgut Tokaç'tan öğrendi. 11 yaşında Selçuk Sipahioğlu'ndan tanbur dersleri almaya başladı. Konservatuvar yerine tıbbı seçti: 1986'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi, 1992'de mezun oldu ve aynı üniversitede tıbbi mikrobiyoloji alanında doktora yaptı. İkinci doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Türk din musikisi alanında yaptı. 2014'te Türk müziği icrası alanında doçent oldu.

MURAT SALİM TOKAÇ NERELİ?

Murat Salim Tokaç Kırıkkaleli. 1969'da Kırıkkale'de doğdu.

MURAT SALİM TOKAÇ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Murat Salim Tokaç'ın devlet sanatçılığı 1991'de, henüz tıp öğrencisiyken başladı. O yıl kurulan Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun sınavını kazandı, koroda ney ve tanbur çaldı, 2004'ten itibaren de şefliğini üstlendi. 2007'de İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun kurucuları arasında yer aldı, sonra topluluğun sanat yönetmeni oldu.

2012 ile 2021 arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak çalıştı. 2021'de Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne geçti. 2022'den bu yana Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda. 2018'den beri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun bilim kurulunda bulunuyor.

MURAT SALİM TOKAÇ HANGİ ESERLERE İMZA ATTI?

Murat Salim Tokaç'ın sanat yönetmeni ya da icracı olarak yer aldığı yaklaşık 70 CD, plak ve kitap var. "Bin Yılın Mirası Türk Müziği", "Aynı Telden Ayrı Dilden" ve Tanburi Cemil Bey'in ölümünün 100. yılı için hazırlanan albüm bunlardan birkaçı. Fransa, Hollanda, İtalya ve ABD'de konserler verdi; bu sahnelerden bazılarında Cinuçen Tanrıkorur'la birlikte çaldı. 2025'te sahnedeki 45. yılını doldurdu.