Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 135 tıp öğrencisi 'beyaz önlük' giydi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan 135 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, geleceğin hekimleri olacak öğrencilerin meslek yolculuklarında önemli bir adım atmalarına tanıklık ettiklerini söyledi.

Hekimliğin yalnızca hastalıkları tanımak ve tedavi etmek olmadığını ifade eden Uslu, hekimliğin insanı anlamak, acısını paylaşmak ve yaşamına umut olmak olduğunu belirtti.

Uslu, beyaz önlüğün bilime bağlılığın, vicdanın, sorumluluğun ve insan hayatına duyulan saygının simgesi olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin önlüğün taşıdığı sorumluluğu hiçbir zaman unutmaması gerektiğini belirten Uslu???????, "Bu anlamlı yolculukta evlatlarını yetiştiren, emekleri ve destekleriyle bugünlere gelmelerini sağlayan kıymetli ailelerimize, bilgi ve tecrübeleriyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan değerli akademisyenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin başarılı, vicdanlı ve insanlığa faydalı hekimler olarak yetişmelerini temenni ediyor, törenimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Körkoca da beyaz önlük giymenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

Tıp alanında donanımlı hocalar olduğunu belirten Körkoca, "Tıp eğitiminde hocalarınızın bilgi ve tecrübelerinden yararlanmanız çok önemli. Öğrenmeye istekli olduğunuz sürece hocalarınız size her zaman destek olacak ve mesleki gelişiminize katkı sağlayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından 135 öğrenci beyaz önlük giydi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA