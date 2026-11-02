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ERÜ Hastaneleri Yenidoğan Yoğun Bakıma 30 Hastabaşı Monitör Kazandırdı

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ERÜ Hastaneleri Yenidoğan Yoğun Bakıma 30 Hastabaşı Monitör Kazandırdı
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ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, yenidoğan yoğun bakım ünitesine 30 hastabaşı monitör ve çeşitli yaşam destek cihazları kazandırdı. Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu, cihazların kritik durumdaki bebeklerin tedavisinde hayati rol üstleneceğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, yenidoğan bebeklere sunulan sağlık hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla modern fiziki ve tıbbi altyapısını yeni teknolojilerle güçlendirmeye devam ediyor.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar yaptığı açıklamada, "Başhekimliğimizin talepleri ve temel ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının imkanlarıyla temin edilen; Amplitüt Entegre EEG, yenidoğan uyumlu mekanik ventilatör (solunum cihazı), video laringoskop, bilirubinmetre (yenidoğanlarda ciltten sarılık ölçüm cihazı), 30 adet hastabaşı monitör ve merkezi monitör sistemi ile hayırsever desteğiyle alınan 20 adet oksijen-hava karıştırıcı cihazlarını yenidoğan yoğun bakım ünitesine kazandırdık. Hastanelerimizde sağlık hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için modern tıp teknolojilerini bünyemize katmaya devam ediyoruz" dedi.

Bölümlerine kazandırılan yeni nesil yaşam destek cihazları hakkında açıklamalarda bulunan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu, yeni teknolojilerin kritik durumdaki bebeklerin tedavisinde hayati bir rol üstlendiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Mutlu, "Yenidoğan bebeklerimizin hayata tutunma mücadelesine güç katacak bu değerli cihazlar ile kritik durumdaki bebeklerimizin teşhis, takip ve tedavi süreçleri çok daha güvenli, etkin ve hızlı hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Mutlu, "Minik bebeklerin hayata tutunmasını sağlayan ve bu teknolojileri hastanemize kazandıran Rektörlüğümüze, Başhekimliğimize ve hayırseverimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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