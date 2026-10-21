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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Hematoloji-Onkoloji çocukları için etkinlik düzenledi

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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Hematoloji-Onkoloji çocukları için etkinlik düzenledi
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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ve toplulukları, ADÜ Hastanesi Hematoloji-Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara destek için “Hep Birlikte” etkinliği düzenledi. Hayır panayırına dekan ve yardımcıları katıldı; etkinlikte dayanışma ve gönüllülük vurgulandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve öğrenci toplulukları, ADÜ Hastanesi Hematoloji-Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara destek olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi ve öğrenci toplulukları tarafından, hastanede tedavi gören çocuklara destek sağlamak amacıyla "Hep Birlikte" etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencileri, akademisyenleri ve gönüllüleri bir araya getiren etkinlikte, çocuklara ve ailelerine destek olmanın yanı sıra toplumsal dayanışma ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Hayır panayırına, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan ile dekan yardımcıları Prof. Dr. Gökhan Sargın ve Doç. Dr. Erhan Ateş de katılarak destek verdi. Dayanışma ve paylaşma duygusunun ön plana çıktığı etkinlik, sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine de dikkat çekerken ADÜ Tıp Fakültesi tarafından öğrencilerin de katkısıyla düzenlenen etkinlikte, mesleki eğitimin yanı sıra toplumsal duyarlılık ve insan odaklı değerlerin önemi vurgulandı. Konu ile ilgili Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Öğrencilerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz bu anlamlı etkinlikle mesleki eğitimin yanı sıra toplumsal sorumluluk, gönüllülük ve insan odaklı değerlere verdiğimiz önemi de bir kez daha ortaya koyduk. Katkı sunan ve dayanışmaya destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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