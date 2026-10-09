Hayırsever Mislime Gevher Kademoğlu ERÜ Yenidoğan Kliniğine 20 cihaz bağışladı

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinin teknik altyapısını güçlendirmek ve hastalara sunulan sağlık hizmeti kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen desteklere bir yenisi daha eklendi.

Daha önce de hastanenin çeşitli bölümlerine önemli katkılarda bulunan Hayırsever Mislime Gevher Kademoğlu, bu kez Yenidoğan Kliniği'nin hayati ihtiyaçlarından birini karşıladı.

Klinikte tedavi gören bebeklerin solunum desteğinde kritik öneme sahip olan 20 adet çift çıkışlı oksijen hava karıştırıcı cihazı hayırseverlerin desteğiyle satın alınarak hastaneye bağışlandı.

Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda gerçekleştiren törene ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Rifat Özmen, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mutlu, Hastane Müdürü Aydemir Kayabaşı, Hayırsever Koordinatörü İbrahim Barın, Hayırsever Mislime Gevher Kademoğlu ve Oğlu Levent Kademoğlu katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, yapılan bağışın yenidoğan bebeklerin tedavisindeki önemine dikkat çekerek, "Hastanelerimizin çeşitli bölümlerine daha öncesinde de katkı sağlayan hayırseverimiz, yine Yenidoğan Kliniğimizin ihtiyacı olan 20 adet çift çıkışlı oksijen hava karıştırıcı cihazlarını alarak hastanemize bağışlamıştır. Kendilerine bu anlamlı ve süreklilik arz eden katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bebeklerin tedavisinde kritik rol oynuyor

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu, "Bağışlanan Çift Çıkışlı Oksijen-Hava Karıştırıcı Cihazları, özellikle prematüre (erken doğan) ve solunum sıkıntısı yaşayan bebeklerin tedavisinde hayati bir fonksiyon üstlenmektedir. Saf oksijen bebeklerin göz ve akciğer dokularına zarar vermesini önleyen bu cihazlar, oksijen ile tıbbi havayı hassas bir şekilde karıştırarak güvenli solunum desteği sağlamaktadır. Hayırseverimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Mislime Gevher Kademoğlu ve Oğlu Levent Kademoğlu, "İhtiyaç olması durumunda hastaneye gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Hayırsever Mislime Gevher Kademoğlu'na plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı