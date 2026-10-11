OMÜ Tıp Fakültesi dermatoloji dalının kurucusu Prof. Dr. Turanlı toprağa verildi

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalının kurucusu ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı hayatını kaybetti.

Uzun yıllar üniversiteye hizmet veren Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı hayatını kaybetti. Üniversiteden yapılan açıklamada, merhuma Allah'tan rahmet dilenerek ailesine, yakınlarına, tıp camiasına ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı'nın cenazesi, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı