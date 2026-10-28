Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Anıtpark'ta gezici kanser tarama tırı kadınlara ücretsiz hizmet verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Anıtpark'ta gezici kanser tarama tırı kadınlara ücretsiz hizmet verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Anıtpark Meydanı'nda kurulan Gezici Kanser Tarama Tırı, kadınlara ücretsiz tarama hizmeti sundu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn hekimlerinin destek verdiği çalışmada meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Düzce Anıtpark Meydanı'nda kurulan Gezici Kanser Tarama Tırı ile kadınlara ücretsiz tarama hizmeti sunuldu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn hekimlerinin de destek verdiği çalışmada, meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Düzce'de kadın sağlığının korunması ve kanser konusunda farkındalığın artırılması amacıyla ücretsiz tarama ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gezici Kanser Tarama Tırı, Anıtpark Meydanı'nda kadınlara ücretsiz tarama hizmeti sundu. Çalışmaya Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı da intörn hekimleriyle destek verdi. Üniversite ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, kadınlara meme kanseri hakkında bilgilendirme yapılırken erken teşhisin önemi vurgulandı. Düzenli taramaların koruyucu sağlık hizmetlerindeki yeri anlatılarak kadınların tarama hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması sağlandı.

Toplum sağlığının korunmasına katkı sunan çalışma kapsamında, kanser konusunda bilinç oluşturulması ve erken teşhis farkındalığının yaygınlaştırılması ön plana çıktı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, intörn hekimlerin katılımıyla toplum sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yoldan geçen sürücü fark etti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Jülide Kural: Kadir’e emek veren tek yeğeni Gül’dü
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti

Genç kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Çıplak halde yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçim yenilgisi sonrası Ben-Gvir'in danışmanından olay sözler: İsrail halkı aptal

Seçim sonuçları Ben-Gvir cephesini küplere bindirdi
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum

Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu

Milyonlarca gencin kaderini belirleyecek sınavın tarihi belli oldu
Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan ağı yöneten baron yakalandı
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın

Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın