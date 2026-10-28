Düzce Anıtpark'ta gezici kanser tarama tırı kadınlara ücretsiz hizmet verdi

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Düzce Anıtpark Meydanı'nda kurulan Gezici Kanser Tarama Tırı ile kadınlara ücretsiz tarama hizmeti sunuldu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn hekimlerinin de destek verdiği çalışmada, meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Düzce'de kadın sağlığının korunması ve kanser konusunda farkındalığın artırılması amacıyla ücretsiz tarama ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gezici Kanser Tarama Tırı, Anıtpark Meydanı'nda kadınlara ücretsiz tarama hizmeti sundu. Çalışmaya Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı da intörn hekimleriyle destek verdi. Üniversite ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, kadınlara meme kanseri hakkında bilgilendirme yapılırken erken teşhisin önemi vurgulandı. Düzenli taramaların koruyucu sağlık hizmetlerindeki yeri anlatılarak kadınların tarama hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması sağlandı.

Toplum sağlığının korunmasına katkı sunan çalışma kapsamında, kanser konusunda bilinç oluşturulması ve erken teşhis farkındalığının yaygınlaştırılması ön plana çıktı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, intörn hekimlerin katılımıyla toplum sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı