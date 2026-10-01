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Düzce Beyköy'de mantardan zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

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Düzce'nin Beyköy'ünde mantar yedikten sonra zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. İlk kişinin Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldığı, aynı aileden 2 kişinin ise zehirlenme şüphesiyle gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Düzce'de yediği mantardan zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Beyköy beldesi İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Medine Ç, akşam yemeğinde mantar yedi.

Medine Ç'nin bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Medine Ç'yi ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan aynı aileden 2 kişinin daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirildiği ve gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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