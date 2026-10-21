Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak Milletvekili Tatar, tıp fakültesi ve 500 yataklı hastane için Özvar'la görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Milletvekili Tatar, tıp fakültesi ve 500 yataklı hastane için Özvar'la görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile tıp fakültesi ve 500 yataklı Devlet Hastanesinin eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmesini görüştü. Bu adımla Şırnak'ta nitelikli hekim yetiştirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişim hedefleniyor.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret ederek, kentte tıp fakültesi kurulması ve 500 yataklı Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmesi konularını görüştü.

Tatar, Şırnak'ın yükseköğretim ve sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bir araya geldi. Toplantıda, Şırnak Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması yönündeki talep bir kez daha yenilendi. Kentin sağlık geleceği için hayati önem taşıyan bu adım doğrultusunda, Şırnak'taki 500 yataklı Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne kavuşturulmasına yönelik yürütülecek çalışmalar da masaya yatırıldı.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, kentin akademik kapasitesinin artırılmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, "Şırnak'ımızda tıp fakültesinin kurulmasıyla birlikte üniversitemizin akademik kapasitesini güçlendirmeyi, hastanemizi ise eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin bir arada sunulduğu güçlü bir sağlık merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu gelişme, ilimizde nitelikli hekim yetiştirilmesine ve uzman hekim kapasitesinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak; hemşehrilerimiz ileri düzey sağlık hizmetlerine artık kendi memleketlerinde ulaşabilecek" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen'in ekibi
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı

Sevgilisiyle yürürken böyle alıp götürdüler
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy'dan 'tehdit' sorusuna Sedat Peker'li yanıt

Şener Üşümezsoy'dan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi

30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Müsavat Dervişoğlu duymasın! Eşref Fakıbaba gemileri yaktı

İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler 'Bu bir ihbardır' notuyla paylaşıyor

TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor
Sağanakta bastonuyla mazgalı açmıştı! Vali Usta'dan Remziye Kurşun'a anlamlı ziyaret

Bastonuyla yaptığı hareket valiyi kapısına getirdi
Fransızların bacakları titriyor! Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı

Fransızların bacakları titriyor! Resmen uykuları kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gültekin'in ölümü sonrası nefret paylaşımlarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan nefret paylaşımlarına sessiz kalmadı