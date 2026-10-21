Erzurum'da 60 yaş ve üzeri için 3. Yaş Üniversitesi programı oluşturuldu

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesince, 60 yaş ve üzeri bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumalarını, sosyal ve kültürel yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla "3. Yaş Üniversitesi" programı oluşturuldu.

SBÜ Erzurum Tıp Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, Yakutiye Kaymakamlığı ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Erzurum'da 60 yaş ve üzeri bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılmalarını, sağlıklı ve aktif yaşlanma konusunda bilinçlenmelerini ve sosyal yaşamda daha etkin rol almalarını desteklemek amacıyla "3. Yaş Üniversitesi" programı hazırlandı.

Programla, üniversitenin bilimsel ve sosyal olanaklarının ileri yaştaki bireylerle buluşturulması, katılımcıların yeni bilgiler edinmeleri, farklı ilgi alanları kazanmaları ve sosyal etkileşimlerini güçlendirmeleri hedefleniyor.

Aktif yaşlanma konularına ağırlık verilecek

"Öğrenmenin yaşı yoktur" anlayışıyla hazırlanan programda, üniversite eğitimindeki sınav ve başarı odaklı yaklaşım yerine öğrenme, paylaşma, sosyalleşme ve aktif yaşlanma konularına ağırlık verilecek.

Program kapsamında sağlıklı ve aktif yaşlanma, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, yaşlanma süreci ve geriatrik sağlık, doğru ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz konularında eğitimler verilmesi öngörülüyor.

Kronik hastalıklarla yaşam, ilk yardım ve acil durum farkındalığı, ruh sağlığı ve psikolojik iyi oluş, sağlık okuryazarlığı, sosyal ve kültürel gelişim ile yaşlı bireylerin hakları da eğitim programında yer alacak.

Programla ileri yaştaki bireylerin yalnızca bilgi edinen değil, aynı zamanda üreten, deneyimlerini paylaşan ve toplumsal yaşama katılan bireyler olarak desteklenmesi amaçlanıyor.

Erzurum 3. Yaş Üniversitesi'nin, kuşaklar arası etkileşimin desteklenmesine, sosyal katılımın güçlendirilmesine ve sağlıklı yaş alma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Sınırlı kontenjanın bulunduğu programa, 6 Kasım'a kadar başvurular alınacak.

3. Yaş Üniversitesi programı, 16 Kasım'da başlayacak.

Kaynak: AA