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Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde meme kanserinde erken tanıya dikkat çekildi

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Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde meme kanserinde erken tanıya dikkat çekildi Haber Videosunu İzle
Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde meme kanserinde erken tanıya dikkat çekildi
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliği düzenlendi; vatandaşlara erken tanı konusunda bilgi verildi. Prof. Dr. Abdullah Bahadır Öz, meme kanserinin yok edilebildiğini ve erken tanının hayat kurtardığını söyledi.

Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar meme kanseri ve erken tanı konusunda bilgilendirildi. Etkinliğe katılan Genel Cerrahi anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bahadır Öz, meme kanserini yok edebildiklerini ifade ederek erken teşhisin öneminin altını çizdi.

ERÜ Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler Girişinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak erken teşhis hakkında farkındalık oluşturuldu. Etkinliğe katılan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bahadır Öz, meme kanserinin tamamen yok edilebildiğini ve bunun için de erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayarak; "Ekim ayı; 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı'. Aslında her zaman bunun farkına varmamız lazım. Meme Kanseri Farkındalık Ayı'ndaki faaliyetlerimizin nedeni aslında bunu tüm aya yaymak. Kadınlarda meme kanseri en sık görülen kanser. Bundan dolayı da kanserin biyolojisine baktığımız zaman erken teşhis edilebilir bir kanser. Erken tanı hayat kurtarmakta. Bu hastalığı tamamen yok edebilmekteyiz. Özellikle kadınlarımıza 20 yaşından sonra kendi kendine muayene, 25 yaşından sonra klinik muayene 40 yaşından sonra yıllık momografi taramalarıyla bizlere gelmelerini ya da KETEM'e başvurmalarını öneriyoruz. Önemli bir şey olması halinde hastalar kliniklere yönlendirilmekte. Erken tanı önemli, erken tanı hayat kurtarır diyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu, Kanser Birimi Sorumlusu Uzm. Dr. Mustafa Soner Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serap Doğan, ERÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Kayseri Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bahadır Öz, İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Ekibi, öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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