Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Güneş, beyaz önlük töreninde boykot çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Güneş, beyaz önlük töreninde boykot çağrısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAEÜ Tıp Fakültesinde yeni öğrencilere beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Dekan Ali Güneş törende Gazze'de ölen sağlık çalışanlarına rahmet dileyip boykot çağrısı yaptı; fakültenin 119 öğretim üyesi ve 80 araştırma görevlisiyle eğitim ve sağlık hizmeti verdiğini söyledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesini kazanan yeni öğrenciler beyaz önlük giydi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre Merkezi'nde Akademik Yıl Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Tıp fakültesinde eğitim gören yeni öğrencilerin aileleriyle katıldığı törende konuşan KAEÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş, Gazze'de yaşanan savaşta hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyerek, boykot çağrısında bulundu.

Fakültenin 119 öğretim üyesi ve 80 araştırma görevlisiyle hem eğitim öğretim hem de sağlık hizmeti sunduğunu belirten Güneş, çağdaş tıp eğitiminin gereklerinin yanı sıra Ahilik kültürü ve meslek ahlakını da önemseyerek öğrencilere anlattıklarını kaydetti.

Güneş, akademisyenlerin öğrencilere rol model ve geleceklerinde pay sahibi olacaklarını, ciddi bir sorumluluk alarak en iyi şekilde yetiştireceklerini de sözlerine ekledi.

KAEÜ Tıp Fakültesini birinci sırada kazanan Utku Acar ile geçen yıl fakülteden birincilikle mezun olan Dr. Melisa Güler de duygularını paylaştı.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Selin ortasında yürek ısıtan an! Mahsur kalan bebeği kucağında uyutmaya çalıştı

Azgın selin üstünde kucağındaki bebeği uyutmaya çalıştı
Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt geldi

Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi
Futbolda tarihi yenilik! Hakemler artık bunu kullanacak

Futbolda tarihi yenilik! İlk testler yapıldı
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti
Paris’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendi

Paris’te çatışmalar sürerken Macron çifti konserde görüntülendi
Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş

Dün gece futbol tarihinin en iyi gollerinden biri atıldı
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu

Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Antalya'da fırtına Konyaaltı Sahili'ni beyaza bürüdü! Dev dalgaların arasında denize girdiler

Dev dalgalar falezleri dövdü! Bazıları aldırmadan denize girdi