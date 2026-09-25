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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, simülasyon laboratuvarında acil müdahale eğitimi aldı

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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, simülasyon laboratuvarında acil müdahale eğitimi aldı
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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, Erişkin Simülasyon Laboratuvarı ve Simülasyon Polikliniğinde uygulamalı eğitim aldı. Temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği, defibrilatör ve ultrasonografiyle acil durum yönetimi deneyimlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik eğitimler kapsamında, Erişkin Simülasyon Laboratuvarı ve Simülasyon Polikliniğinde simülasyon temelli uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği konuları ele alındı. Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin acil durumlarda değerlendirme ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi, ekip çalışması ve klinik karar verme süreçlerini deneyimlemeleri amaçlandı. Eğitimlerde defibrilatör ve ultrasonografi cihazları kullanılarak gerçek klinik uygulamalara yakın bir eğitim ortamı oluşturuldu. Simülasyon temelli uygulamalarla öğrencilerin teorik bilgilerini klinik becerilerle ilişkilendirmeleri, uygulama deneyimi kazanmaları ve ekip çalışması içerisinde acil durum yönetimini deneyimlemeleri desteklendi. Gerçekleştirilen eğitim, öğrencilerin klinik yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik öğrenci merkezli ve uygulama ağırlıklı eğitim yaklaşımına katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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