Şehitkamil Haberleri - Şehitkamil Haber - Haberler

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Şehitkamil Haberleri

Şehitkamil haber, Şehitkamil son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kız kaçırma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kız kaçırma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Şehitkamil - 1 Saat Önce
Gaziantep'te 'Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi' sona erdi

Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi

Şehitkamil - 30.09.2023
Fadıloğlu, yol açma ve genişletme çalışmasını yerinde inceledi

Fadıloğlu, yol açma ve genişletme çalışmasını yerinde inceledi

Şehitkamil - 30.09.2023
Gaziantep'te 'Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi' başladı

Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" başladı

Şehitkamil - 29.09.2023
Seyir halindeki servis aracı yandı

Seyir halindeki servis aracı yandı

Şehitkamil - 29.09.2023
Bu yıl da 'spora tam destek'

Bu yıl da 'spora tam destek'

Şehitkamil - 28.09.2023
Gaziantep'te öğrencilere 10 milyon liralık spor malzemesi desteği verildi

Gaziantep'te öğrencilere 10 milyon liralık spor malzemesi desteği verildi

Şehitkamil - 28.09.2023
GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ne 948 bin kişi katıldı

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ne 948 bin kişi katıldı

Şehitkamil - 25.09.2023
Gaziantep'te öğrencilere nakdi destek

Gaziantep'te öğrencilere nakdi destek

Şehitkamil - 25.09.2023
Gaziantep polisinden düğünlerde maganda uyarısı

Gaziantep polisinden düğünlerde maganda uyarısı

Şehitkamil - 24.09.2023
Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

Şehitkamil - 23.09.2023
Şampiyon, kariyerine yuvasında devam edecek

Şampiyon, kariyerine yuvasında devam edecek

Şehitkamil - 22.09.2023
Enerji sektörü 16. EIF Gaziantep Güneş Enerji Fuarı'nda buluştu

Enerji sektörü 16. EIF Gaziantep Güneş Enerji Fuarı'nda buluştu

Şehitkamil - 21.09.2023
Gaziantep'te motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasında

Gaziantep'te motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasında

Şehitkamil - 20.09.2023
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Şehitkamil - 20.09.2023
Fadıloğlu: 'Ailemizin meselesi, bizim meselemizdir'

Fadıloğlu: "Ailemizin meselesi, bizim meselemizdir"

Şehitkamil - 20.09.2023
Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti mühür baskı buluntularıyla öne çıkıyor

Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti mühür baskı buluntularıyla öne çıkıyor

Şehitkamil - 20.09.2023
Gaziantep'te iki grup arasında yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Şehitkamil - 20.09.2023
Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şehitkamil - 19.09.2023
Fadıloğlu'dan gazilere anlamlı ziyaret

Fadıloğlu'dan gazilere anlamlı ziyaret

Şehitkamil - 19.09.2023
Doğa yürüyüşü, gençlerden büyük ilgi gördü

Doğa yürüyüşü, gençlerden büyük ilgi gördü

Şehitkamil - 19.09.2023
Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü

Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü

Şehitkamil - 18.09.2023
Gaziantep'te bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü

Gaziantep'te bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü

Şehitkamil - 18.09.2023
İkisi de 17 yaşındaydı! Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü

İkisi de 17 yaşındaydı! Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü

Şehitkamil - 18.09.2023
Gül ve Fadıloğlu yetim çocuklarla bir araya geldi

Gül ve Fadıloğlu yetim çocuklarla bir araya geldi

Şehitkamil - 17.09.2023
Gaziantep'te aynı kavşakta iki kaza: 5 yaralı

Gaziantep'te aynı kavşakta iki kaza: 5 yaralı

Şehitkamil - 16.09.2023
Gaziantep'te fıstık bahçesinden dönen ailenin traktörü devrildi: 8 yaralı

Gaziantep'te fıstık bahçesinden dönen ailenin traktörü devrildi: 8 yaralı

Şehitkamil - 16.09.2023
Eşini hastaneye götürürken geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti... Cenazesi ailesine teslim edildi

Eşini hastaneye götürürken geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti... Cenazesi ailesine teslim edildi

Şehitkamil - 16.09.2023
Gaziantep'te eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Şehitkamil - 15.09.2023
Bakan Tunç, Gaziantep'te 'Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Bakan Tunç, Gaziantep'te "Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Şehitkamil - 14.09.2023
Gaziantep'te ağır hasarlı binanın su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Gaziantep'te ağır hasarlı binanın su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Şehitkamil - 14.09.2023
Fadıloğlu, Fenerbahçe'ye transfer olan Beril'i ağırladı

Fadıloğlu, Fenerbahçe'ye transfer olan Beril'i ağırladı

Şehitkamil - 13.09.2023
AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, kırsal mahalleri geziyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, kırsal mahalleri geziyor

Şehitkamil - 13.09.2023
Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Şehitkamil - 13.09.2023
Nurdağı'ndaki depremzede çiftçilere ekipman desteği verildi

Nurdağı'ndaki depremzede çiftçilere ekipman desteği verildi

Şehitkamil - 12.09.2023
Şehitkamil'deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil'deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil - 12.09.2023
Fadıloğlu, Dülük Antik Kenti Keber Tepesi'nde incelemede bulundu

Fadıloğlu, Dülük Antik Kenti Keber Tepesi'nde incelemede bulundu

Şehitkamil - 09.09.2023
Parkta yaralama ve yağma yapan 2 şüpheli yakalandı

Parkta yaralama ve yağma yapan 2 şüpheli yakalandı

Şehitkamil - 09.09.2023
Şehitkamil'den dar gelirli ailelere gıda yardımı desteği

Şehitkamil'den dar gelirli ailelere gıda yardımı desteği

Şehitkamil - 08.09.2023
Hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 2 ağır yaralı

Hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 2 ağır yaralı

Şehitkamil - 07.09.2023
Yeşil sahada yeni yetenekler belirlendi

Yeşil sahada yeni yetenekler belirlendi

Şehitkamil - 07.09.2023
Geleceğin şampiyonları ödüllendirildi

Geleceğin şampiyonları ödüllendirildi

Şehitkamil - 06.09.2023
Muhtarlardan Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü

Muhtarlardan Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü

Şehitkamil - 06.09.2023
Beton mikserinin hafif ticari aracı biçtiği kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Beton mikserinin hafif ticari aracı biçtiği kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Şehitkamil - 05.09.2023
Minik sporcular, ilk madalyalarını aldılar

Minik sporcular, ilk madalyalarını aldılar

Şehitkamil - 05.09.2023
Kartepe Kaymakamı Yamlı'ya veda programı

Kartepe Kaymakamı Yamlı'ya veda programı

Şehitkamil - 05.09.2023
Beton mikserinin hafif ticari aracı biçtiği kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Beton mikserinin hafif ticari aracı biçtiği kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Şehitkamil - 05.09.2023
Şampiyon yemeniler, Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Şampiyon yemeniler, Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Şehitkamil - 04.09.2023
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Şehitkamil - 03.09.2023
Ali Babat'ın acı günü

Ali Babat'ın acı günü

Şehitkamil - 02.09.2023

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