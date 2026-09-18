Sosyal medyada müstehcen içerikli görüntüler paylaşan şahıs tutuklandı

Gaziantep'te sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaşan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, müstehcen içerikli görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan şahsı yakalamak için çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, müstehcen içerikli görüntüler paylaştığı tespit edilen H.B. isimli şüphelinin adresi tespit edildi. Şüpheli, Şehitkamil ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı. İkametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet bilgisayar, 2 adet harddisk, 1 adet USB bellek, 1 adet modem olmak üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu.

H.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı