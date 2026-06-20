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Oğlunun pompalı tüfekle öldürdüğü baba hayatını kaybetti

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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldüren çocuk gözaltına alındı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldüren çocuk gözaltına alındı.

Çıksorut Mahallesi Şehit Mecit Sokak'ta, Mehmet Ö. (43) ile oğlu M.E.Ö. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.Ö, evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baba Mehmet Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, M.E.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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