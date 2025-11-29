Gaziantep'te orta refüje çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde orta refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Samet Kezer idaresindeki 34 CSK 937 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu (TAG) Kuzey-Doğu gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ayşe Turan müdahaleye rağmen kurtarılamazken diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel