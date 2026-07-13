Gaziantep'te Kavşakta Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı

Gaziantep'te kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza maddi hasar ile atlatıldı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BFG 513 plakalı otomobil, 34 EZH 576 plakalı otomobil ve 01 FBK 16 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından bölgede trafik kısa süreli aksarken maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı