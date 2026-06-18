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Gaziantep'te Sanayi Sitesinde Yangın Paniği

Gaziantep'te Sanayi Sitesinde Yangın Paniği
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bir metal işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde (KÜSGET) bulunan metal işleme atölyesinde çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede iş yerini saran alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 19 personel ve 7 araçla yaptığı 1 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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