TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Gaziantep kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi!

Türkiye'nin yüzyılın en kapsamlı konut projelerinden biri olan TOKİ Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Gaziantep'teki hak sahipleri için bugün kura heyecanı yaşandı. Merkez, Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde inşa edilecek toplam 13 bin 890 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Gaziantep kura sonuçları, vatandaşlar tarafından e-Devlet sistemi üzerinden veya TOKİ'nin resmi internet adresi aracılığıyla kolayca sorgulanabiliyor. Aşağıdaki bölümde, 2026 yılı için Gaziantep TOKİ kura sonuçlarına dair tüm detayları bulabilirsiniz.

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ!





TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Gaziantep kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için birkaç farklı yöntem mevcut:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama:

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra, "TOKİ Kura Sonuçları" sekmesi üzerinden adınıza çıkan sonuçları görebilirsiniz.

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapmanız yeterlidir.

TOKİ Resmi İnternet Sitesi:

TOKİ'nin resmi web sitesinde yayınlanan duyurular kısmından, Gaziantep için çekilen kura sonuçlarına erişebilirsiniz.

Burada, hak sahibi olan isimler ve konut tipleri detaylı olarak listelenmektedir.

Yerel Haber ve Resmî Duyurular:

Gaziantep'teki yerel haber siteleri ve gazeteler, kura sonuçlarını güncel olarak paylaşmaktadır.

Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimlerine dair görseller ve video içerikler de resmi duyurularda yer alıyor.

Bu yöntemlerle, Gaziantep'te TOKİ tarafından yapılan kura sonuçlarına hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilirsiniz.

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

2026 TOKİ Gaziantep kura sonuçları tam isim listesi halinde yayımlandı. Tüm ilçelerde hak sahibi olan vatandaşların adları noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belirlenmiştir.

Merkez, Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde inşa edilecek toplam 13.890 konutun hak sahipleri bu listede yer alıyor.

2026 TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Listeyi dikkatle inceleyerek, adınıza çıkan konutu ve hak durumunuzu öğrenebilir, gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.