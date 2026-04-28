Gaziantep'te otomobille yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü tutuklandı.

Göllüce Mahallesi 25065. Sokak'ta 23 Nisan'da akşam saatlerinde plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında yürüyen M.D'ye (43) çarptıktan sonra kaçtı.

Polis ekipleri, yayaya çarpan sürücünün A.Ç. (19) olduğunu belirledi. Yapılan kontrolde sürücünün 1,18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücüye çeşitli trafik kurallarını ihlalden 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, A.Ç'nin otomobiliyle sağa sola manevra yaparak gelmesi ve M.D'ye çarptıktan sonra bölgeden kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
