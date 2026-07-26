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Gaziantep'te 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'nin saklandığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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