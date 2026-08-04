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Gaziantep'te İskeleden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te İskeleden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir apartmanın dış cephesinde kurulan iskelede çalışan 30 yaşındaki İnanç Armağan, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın dış cephesinde kurulan iskelede çalışan İnanç Armağan (30) dengesini kaybederek düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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