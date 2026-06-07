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Gaziantep'te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı

Gaziantep'te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir baba, motosikletle yanaştığı küçük kızını sokak ortasında tokatlayarak darbetti ve saçından sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep'te motosikletle yanına yanaştığı küçük kızını darbederek saçından sürükleyen baba gözaltına alındı. Tepki çeken o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. isimli şahıs, kullandığı motosikletle hızla yanına yaklaştığı Y.K. isimli küçük kızını sokak ortasında tokat atarak defalarca darbetti. Şüpheli şahıs, daha sonrasında ise motosikletle hareket ederek saçından tuttuğu kızını peşinden sürükledi. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan o görüntüler infiale neden olurken harekete geçen polis ekipleri, baba M.K.'yi gözaltına aldı.

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "06 Haziran 2026 günü İlimizde bir kız çocuğunun darp edildiği olayda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu Y.K isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası M.K.'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılanarak şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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