Haberler

Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan 3 fırın geçici süreyle kapatıldı

Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan 3 fırın geçici süreyle kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan 3 fırına geçici süreyle kapatma cezası verildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan 3 fırına geçici süreyle kapatma cezası verildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ilçe genelinde halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla fırınlara yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın da katıldığı denetimde, fırınların hijyen koşulları, üretim alanlarının temizliği, kullanılan ekipmanların uygunluğu, çalışan personelin kişisel hijyen kurallarına uyumu ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 3 fırının geçici süreyle kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yılmaz, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının belediyenin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Yılmaz, vatandaşlara kalitesiz ve sağlıksız ekmek yedirmeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sofrasına giren ekmeğin sağlıklı koşullarda üretilmesi bizim için son derece önemli. Gün boyu 10 işletmede denetim gerçekleştirdik. Sağlıksız ortamda ekmek ürettiği belirlenen 3 işletmeye geçici süreyle kapatma cezası verildi. Amacımız ceza yazmak değil, sağlıklı, temiz ve kurallara uygun üretimi sağlamak ancak halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara da kesinlikle izin vermeyeceğiz."

Yılmaz, geçici süreyle kapatılan fırınların gerekli düzenlemeleri yapmaması durumunda ruhsatlarının iptal edileceğini aktardı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! 'Sarı oda' detayı çok konuşulacak

Jetteki kilit isim ek ifade verdi! "Sarı oda" detayı çok konuşulacak
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

F.Bahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu...
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Maça saatler kala kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı