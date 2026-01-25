Haberler

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu

Güncelleme:
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 22 yaşındaki bir şahıs, evine gittiği cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

  • Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Berat A., cezaevinden arkadaşı M.H.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
  • M.H.K., olay sonrası kaçtı ve polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
  • Berat A.'nın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Berat A., sabah saatlerinde cezaevinden arkadaşı olan ve aralarında husumet bulunan M.H.K. ile Boyno Mahallesi'ndeki evinde tartıştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.H.K., yanında bulundurduğu bıçakla 22 yaşındaki Berat A.'yı bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Berat A. ağır yaralandı.

Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu

KURTARILAMADI

112 Acil Sağlık Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Berat A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berat A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.H.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Hukuk
