Gaziantep'te yaralı kartalın yardımına jandarma yetişti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde jandarma ekipleri yaralı kartalı kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yaralı bir kartal bulundu.

Tedavisini yapılan kartal, iyileştikten sonra doğaya gönderilmek üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kılınç - Güncel
