Gaziantep'te yolcu midibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te yolcu midibüsünde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde seyir halindeki midibüste çıkan yangın söndürüldü.

Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'nda seyir halindeki 27 HO 1178 plakalı yolcu midibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, midibüs kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
