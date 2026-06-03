Haberler

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aydınlar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.G. (21) ile H.Y. (37) ve H.Y. (61) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler H.Y. ve H.Y, M.G'yi silahla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.G, ambulansla kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler, olay yerindeki 3 araca fişek isabet ettiği belirledi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde

Çifte kumrular tatilde

Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!