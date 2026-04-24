Gaziantep'te nefes borusuna elma parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde nefes borusuna elma parçası kaçan lise öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Beyza Cançelik'in nefes borusuna öğle yemeği sırasında elma parçası kaçtı.

Cançelik'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Faik Aktaş, öğrenciye müdahale etti. Heimlich manevrası uygulayan öğretmen, öğrencisinin rahat nefes almasını sağladı.

Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedilirken, Okul Müdürü Hakan Güneş öğretmeni tebrik etti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
