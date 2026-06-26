Gaziantep'te tekstil fabrikasında 26 işçi zehirlendi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir tekstil fabrikasında rahatsızlanan 26 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 26 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle bulantı ve kusma şikayeti yaşadı.

İhbar üzerine sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.

İşçilerin içtikleri sudan etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.