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Gaziantep'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziler Mahallesi 154041 No'lu Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir inşatta sıhhi tesisatçı olarak çalışan Halil Yağız (17), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yağız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yağız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA
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