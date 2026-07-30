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Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Kırsal Sülüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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