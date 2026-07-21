Haberler

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik takip ve çalışmalar sonucunda ekipler, H.A, E.Y. ve E.H'nin kaçak malzeme taşıdığını belirledi.

Şüphelilere ait araçlar ile çantalarda yapılan aramalarda, 5 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 120 elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 18 akıllı cep telefonu ve 8 tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Gülistan Doku hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade

Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu

Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca bakın ne yaptı
Komşu kavgası can aldı: Tartışma nedeni ceviz kabuğu doldurmaz

Komşu kavgası can aldı: Tartışma nedeni ceviz kabuğu doldurmaz
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?