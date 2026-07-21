Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik takip ve çalışmalar sonucunda ekipler, H.A, E.Y. ve E.H'nin kaçak malzeme taşıdığını belirledi.

Şüphelilere ait araçlar ile çantalarda yapılan aramalarda, 5 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 120 elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 18 akıllı cep telefonu ve 8 tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.