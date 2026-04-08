Gaziantep'te nefes borusuna şeker takılan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Behiye Reşat Kaleoğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Zehra Uysal'ın ders esnasında yediği şeker nefes borusuna kaçtı.

Uysal'ın nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf öğretmeni Mehmet Tunç, müdahale etmeye başladı.

Tunç, Heimlich manevrasıyla şekeri çıkararak Uysal'ın rahat nefes almasını sağladı.

Öte yandan, öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öğrencimiz ile ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir hayatı kurtarmanın sorumluluk bilinci ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezinde eğitim alan Mehmet öğretmenimizi ve olay esnasında öğrencimiz için seferber olan Nurten Bozer, Gökhan Gülşan ve Mehmet Yaşarcan öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
