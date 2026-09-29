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Gaziantep'te silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, tekstil fabrikasında silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, tekstil fabrikasında silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çalışan Şerif Özkaya (25), henüz belirlenemeyen nedenle silindir makinesine sıkıştı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan Özkaya, müdaheleye rağmen kurtulamadı.

Özkaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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