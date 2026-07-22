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Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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Gaziantep'teki ölümlü kazanın ardından kaçan sürücü Ö.T., jandarma ekiplerinin far parçalarından aracın markasını belirlemesi ve 2 bin aracı incelemesi sonucu bulundu. 7 günlük takibin ardından bir depoda gizlenen araç ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki sürücü yakalanarak tutuklandı.

GAZİANTEP'te 1 kişinin öldüğü kazanın ardından kaçan sürücü Ö.T.'yi jandarma ekipleri, far kırıklarından yola çıkarak 2 bin aracı inceleyip tespit etti. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Ö.T. tutuklandı.

Şehitkamil İlçesi Gaziantep-Nurdağı kara yolunda geçen hafta 1 kişinin öldüğü kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda jandarma tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaza yerinde bulunan far parçaları üzerinde yapılan incelemesi sonucunda kazaya karışan aracın marka ve modeli belirlendi. JASAT ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bölgedeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtlarını inceleyerek yaklaşık 2 bin aracı inceledi. 7 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu araç, Nurdağı ilçesine bağlı Sakcagözü Mahallesi'ndeki bir depoda gizlenmiş halde bulundu.

Otomobil sürücüsü Ö.T.'nin kazanın ardından delilleri karartmaya çalıştığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ö.T. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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