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İftar saatinde öldürülen 2 gencin davasında 7’nci duruşma görüldü

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İftar saatinde öldürülen 2 gencin davasında 7’nci duruşma görüldü
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde iftar saatinde husumetlilerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 gencin davasında 7’nci duruşma görüldü.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iftar saatinde husumetlilerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 gencin davasında 7'nci duruşma görüldü.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetlilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek cinayetine ilişkin davanın 7'nci duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada "kasten öldürme" suçundan yargılanan 6 sanık, maktul aileleri ve avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu. Maktul yakınları, suçluların en ağır cezayı almalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıklar ile suça sürüklenen çocukların her bir maktule yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar Ali Hamza K., Cuma K., Ömer Yasin K., Salman K. ile suça sürüklenen çocuklar B.K. ve M.S.P., önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini, suçsuz olduklarını ve mütalaaya katılmadıklarını ileri sürerek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre ve mazeret talebinde bulunması üzerine duruşma ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana gelmişti. İftar saatinde Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek'in (25) bulunduğu aracın önü, husumetli oldukları şahıslar tarafından kesilmişti. Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıkmıştı. 3-4 kişi olduğu tahmin edilen şahıslar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etmişti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek de kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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