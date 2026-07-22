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Gaziantep'te Kaçak Sürücü 7 Günde Yakalandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü, jandarmanın 7 gün süren çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü, jandarmanın 7 gün süren çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep-Nurdağı kara yolunda geçen hafta meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde bulunan far ve cam parçaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda kazaya karışan aracın marka ve modeli belirlendi.

JASAT ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bölgedeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtlarını inceleyerek yaklaşık 2 bin aracı analiz etti.

Bir hafta süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli araç, Sakçagözü Mahallesi'ndeki bir depoda gizlenmiş halde bulundu.

Araç sahibi Ö.T'nin kazanın ardından delilleri karartmaya çalıştığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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