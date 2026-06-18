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Gaziantep'te metal atölyesinde yangın

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde metal işleme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde metal işleme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren metal işleme atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar meydana geldi.

Ekiplerin atölyedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
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