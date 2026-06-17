Gaziantep'te 2 ton sağlıksız kahke ele geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 2 ton tüketime uygun olmayan kahkenin ele geçirildiği işletme kapatıldı.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, sağlığa ve hijyen kurallarına aykırı ürün satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 2 ton tüketime uygun olmayan kahke ele geçiren ekipler, işletmeyi kapattı.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin belirli aralıklarla devam ettiğini dile getirdi.

Vatandaşların sağlığını tehdit eden durumlara karşı çalışmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Halkımızın güvenle tüketebileceği ürünlerin satışını sağlamak adına denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek. Kurallara aykırı hareket eden ve halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.