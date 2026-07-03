Gaziantep'te Forklift Kazası: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan genç hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan genç hayatını kaybetti.
Sanayi Mahallesi'nde Muhammet Şahin Yılmaz (19), forklift ile palet taşıdığı sırada devrilen aracın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz