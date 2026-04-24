Gaziantep'te firari 4 hükümlü yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde aranan firari 4 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda haklarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 11 ay, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay, "yağma" suçundan 10 yıl 2 ay 15 gün, "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
