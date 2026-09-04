Gaziantep'te Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Belkıs Mahallesi'ndeki parkta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan İbrahim Halil Doğruer (17), sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğruer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA