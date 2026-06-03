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Gaziantep'te Cenazede Husumetli Ailelerin Silahlı Kavgası: 2 Yaralı

Gaziantep'te Cenazede Husumetli Ailelerin Silahlı Kavgası: 2 Yaralı
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Gaziantep'te bir mezarlıkta cenaze töreni sırasında karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç hasar gördü. Panik anları kameraya yansırken polis geniş güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te mezarlıkta bir cenazede karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç, mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı. Yoğun silah seslerinin duyulduğu panik anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Camii bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile bir cenaze için geldikleri mezarlıkta karşılaştı. Husumetli aileler arasında cenaze töreni sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların silah kullanması sonucu 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Yoğun silah seslerinin duyulduğu panik anları kamerada

Silahlı kavga anları ve yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoğun silah sesleri ve çevredekilerin panikle sağa sola kaçma anları yer aldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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