Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
PKK'lı 30 kişilik grubun Süleymaniye'de silah bıraktığı törenle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Silahı ilk bırakıp ateşe veren terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat'ın 11 Temmuz 2015'te de çözüm süreci diyaloğunun bittiğini açıklayan isim olduğu öğrenildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü Pkk, temsili silah bırakma töreni kapsamında silahlarını yaktı. İkinci 30 kişilik terörist grubu ise önümüzdeki günlerde silah bırakacak.
PKK'LI 30 KİŞİ SİLAHLARINI BIRAKTI
Terör örgütü PKK mensubu grup, Irak'ın Süleymaniye kenti yolu üzerinde bulunan Casena Dağı eteklerinde belirlenen alana geldi. PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Bese Hozat'ın da bulunduğu 15'i kadın, 15'i erkek 30 terör örgütü üyesi, tek tek silahlarını kazan şeklindeki metalin içine bıraktı. Daha sonra silahlar ateşe verilip, imha edildi. Silahların imha edildiği alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, bir helikopter havadan alanın etrafında sürekli tarama yaptı.
PKK ELEBAŞI BESE HOZAT'LA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY
Silahı ilk bırakıp ateşe veren PKK terör örgütünün sözde elebaşlarından Bese Hozat ile ilgili dikkat çeken bir detay çıktı. Hozat'ın, 11 Temmuz 2015'te de çözüm süreci diyaloğunun bittiğini açıklayan isim olduğu öğrenildi.
IRAK HÜKÜMETİ GÖZLEMCİ OLARAK YER ALDI
Burada, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti milletvekilleri, bazı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de hazır bulundu. Teröristlerin silah bıraktığı programı basın mensupları da takip etti. Alanda Irak hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcileri de gözlemci olarak yer aldı.
"ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA CEVAP OLARAK BURAYA GELDİK"
Silahları imha eden PKK'lı gruptan açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, "Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak; burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz. Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak buraya geldik. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir." denildi.
"SİLAHLARIMIZI ÖZGÜR İRADEMİZLE İMHA EDİYORUZ"
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.
Abdullah Öcalan'ın "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz."
SÜRECİN TAMAMLANMASI 3-4 AYI BULACAK
Süreç 3-4 ayda tamamlanacak, MİT ve TSK'nın takibinde olacak. Silah bırakmanın her safhası takip edilip, kayda alınacak. PKK'nın da içinde bulunduğu örgütün çatı yapılanması KCK tarafından, törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonra video kayıtlarının yayımlanacağı bir ekran kurulacağı açıklandı.
Edinilen bilgilere göre, MİT ve TSK zaten bu etkinliğin 'şova' dönüştürülmesi ve provokasyon ihtimaline karşı gerekli tedbirleri alıyordu. DEM Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği öğrenildi.
TÖRENE 250 GÖZLEMCİ KATILDI
Aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) yetkilileri, uluslararası delegasyon üyelerinin de bulunduğu 250 kişilik gözlemci heyetin gözetiminde bir grup terör örgütü mensubu silahlarını bıraktı. Silahların imha edildiği öğrenildi.
HAVADA VE KARADA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Terör örgütü PKK mensuplarının silah bıraktığı Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası bölgesinde YNK peşmergelerinin olağanüstü güvenlik önlemi aldıkları gözlendi. Mağaraya giden yolda zırhlı araçlarla önlem alan peşmergeler, gazetecilerin alana girmesini engelledi. Törenin yapıldığı Casene Mağaraları bölgesinde havada helikopterlerle güvenlik önlemleri alındı.
İŞTE SİLAH BIRAKAN TERÖRİSTLERİN İSİMLERİ
BESE HOZAT:
Adı-soyadı: Hülya ORAN
Örgüte katılım tarihi: 1994
BEHZAT ÇARÇEL:
Adı-soyadı: Nedim SEVEN
Örgüte katılım tarihi: 1990
TEKOŞİN OZAN:
Adı-soyadı: Esmen AYAZ
Örgüte katılım tarihi: 1992
TEKİN MUŞ:
Adı-soyadı: Mehmet DEMİRER
Örgüte katılım tarihi: 1989
ŞİNDA MARDİN:
Adı-soyadı: Fatime YILDIRIM
Örgüte katılım tarihi: 1993
ŞİYAR DERSİM:
Adı-soyadı: Adil DAŞKIN
Örgüte katılım tarihi: 1998
IRMAK LADİN DİREN:
Adı-soyadı: Besime GÜRARSLAN
Örgüte katılım tarihi: 2001
FAİK BARAN:
Adı-soyadı: Mustafa ÇAKIR
Örgüte katılım tarihi: 2011
SERDAR BAWER:
Adı-soyadı: Ethem KILIÇ
Örgüte katılım tarihi: 2012
ADIL NEFEL:
Adı-soyadı: Özhan CEYHAN
Örgüte katılım tarihi: 2008
XEBAT PENABER:
Adı-soyadı: Hüseyin NAS
Örgüte katılım tarihi: 2014
CANDA MİZGİN:
Adı-soyadı: Mizgin SÖNMEZ
Örgüte katılım tarihi: 2014
LİLAV AZADİ:
Adı-soyadı: Ronahi EROL
Örgüte katılım tarihi: 2015
ZEMYAN DENİZ:
Adı-soyadı: Keziban SEKMEN
Örgüte katılım tarihi: 2013
AXİN ZANA:
Adı-soyadı: Kıymet KORKMAZ
Örgüte katılım tarihi: 2015
BERİTAN BOTAN:
Adı-soyadı: Zeynep ÖZ
Örgüte katılım tarihi: 2013
DILJİN RUKEN:
Adı-soyadı: Şerife TEKİN
Örgüte katılım tarihi: 2015
CANFEDA BAHOZ:
Adı-soyadı: Ağin TOPRAK
Örgüte katılım tarihi: 2009
BAWER RONAHİ:
Adı-soyadı: Hakan AYDIN
Örgüte katılım tarihi: 2012
MEHTİ AKİF:
Adı-soyadı: Tacdin IŞIK
Örgüte katılım tarihi: 1994
HAMZA BOTAN:
Adı-soyadı: Ergin TAN
Örgüte katılım tarihi: 2014
ALİŞER KOÇGİRİ
Adı-Soyadı: Serkan ÖZGEN
Örgüte katılım tarihi: 1999
DIYARBAKIR SİPAN
Adı-soyadı: Fırat İŞLEYEN
Örgüte katılım tarihi: 2014
BAWER CİLO
Adı- soyadı: Erol DAŞDELEN
Örgüte Katılım Tarihi: 2019
KENDAL EGİD
Adı-Soyadı: İzzettin ERSOY
Örgüte katılım tarihi: 2013
HEVİ ÖZALP
Adı-soyadı. Yeşim YALÇINTAŞ
Örgüte katılım tarihi: 2014
ARİN HEBUN
Adı- Soyadı: Arya TOKAY
Örgüte katılım tarihi: 2014
AZİME ÇİYA
Adı-soyadı: Bahar DELİCİ
Örgüte katılım Tarihi: 2014
BİJİ STERK DIYARBAKIR
Adı-Soyadı: Şinda OYUNLU
Örgüte katılım tarihi: 2020
BENGİN RONAHİ
Adı Soyadı: Emine EKİN
Örgüte katılım tarihi: 2024