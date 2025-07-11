Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
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Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
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PKK'lı 30 kişilik grubun Süleymaniye'de silah bıraktığı törenle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Silahı ilk bırakıp ateşe veren terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat'ın 11 Temmuz 2015'te de çözüm süreci diyaloğunun bittiğini açıklayan isim olduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü Pkk, temsili silah bırakma töreni kapsamında silahlarını yaktı. İkinci 30 kişilik terörist grubu ise önümüzdeki günlerde silah bırakacak.

PKK'LI 30 KİŞİ SİLAHLARINI BIRAKTI

Terör örgütü PKK mensubu grup, Irak'ın Süleymaniye kenti yolu üzerinde bulunan Casena Dağı eteklerinde belirlenen alana geldi. PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Bese Hozat'ın da bulunduğu 15'i kadın, 15'i erkek 30 terör örgütü üyesi, tek tek silahlarını kazan şeklindeki metalin içine bıraktı. Daha sonra silahlar ateşe verilip, imha edildi. Silahların imha edildiği alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, bir helikopter havadan alanın etrafında sürekli tarama yaptı.

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

PKK ELEBAŞI BESE HOZAT'LA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Silahı ilk bırakıp ateşe veren PKK terör örgütünün sözde elebaşlarından Bese Hozat ile ilgili dikkat çeken bir detay çıktı. Hozat'ın, 11 Temmuz 2015'te de çözüm süreci diyaloğunun bittiğini açıklayan isim olduğu öğrenildi.

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

IRAK HÜKÜMETİ GÖZLEMCİ OLARAK YER ALDI

Burada, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti milletvekilleri, bazı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de hazır bulundu. Teröristlerin silah bıraktığı programı basın mensupları da takip etti. Alanda Irak hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcileri de gözlemci olarak yer aldı.

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

"ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA CEVAP OLARAK BURAYA GELDİK"

Silahları imha eden PKK'lı gruptan açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, "Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak; burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz. Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak buraya geldik. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir." denildi.

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

"SİLAHLARIMIZI ÖZGÜR İRADEMİZLE İMHA EDİYORUZ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Abdullah Öcalan'ın "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz."

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

SÜRECİN TAMAMLANMASI 3-4 AYI BULACAK

Süreç 3-4 ayda tamamlanacak, MİT ve TSK'nın takibinde olacak. Silah bırakmanın her safhası takip edilip, kayda alınacak. PKK'nın da içinde bulunduğu örgütün çatı yapılanması KCK tarafından, törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonra video kayıtlarının yayımlanacağı bir ekran kurulacağı açıklandı.

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Edinilen bilgilere göre, MİT ve TSK zaten bu etkinliğin 'şova' dönüştürülmesi ve provokasyon ihtimaline karşı gerekli tedbirleri alıyordu. DEM Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği öğrenildi.

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

TÖRENE 250 GÖZLEMCİ KATILDI

Aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) yetkilileri, uluslararası delegasyon üyelerinin de bulunduğu 250 kişilik gözlemci heyetin gözetiminde bir grup terör örgütü mensubu silahlarını bıraktı. Silahların imha edildiği öğrenildi.

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

HAVADA VE KARADA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Terör örgütü PKK mensuplarının silah bıraktığı Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası bölgesinde YNK peşmergelerinin olağanüstü güvenlik önlemi aldıkları gözlendi. Mağaraya giden yolda zırhlı araçlarla önlem alan peşmergeler, gazetecilerin alana girmesini engelledi. Törenin yapıldığı Casene Mağaraları bölgesinde havada helikopterlerle güvenlik önlemleri alındı.

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

İŞTE SİLAH BIRAKAN TERÖRİSTLERİN İSİMLERİ

BESE HOZAT:

Adı-soyadı: Hülya ORAN

Örgüte katılım tarihi: 1994

BEHZAT ÇARÇEL:

Adı-soyadı: Nedim SEVEN

Örgüte katılım tarihi: 1990

TEKOŞİN OZAN:

Adı-soyadı: Esmen AYAZ

Örgüte katılım tarihi: 1992

TEKİN MUŞ:

Adı-soyadı: Mehmet DEMİRER

Örgüte katılım tarihi: 1989

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

ŞİNDA MARDİN:

Adı-soyadı: Fatime YILDIRIM

Örgüte katılım tarihi: 1993

ŞİYAR DERSİM:

Adı-soyadı: Adil DAŞKIN

Örgüte katılım tarihi: 1998

IRMAK LADİN DİREN:

Adı-soyadı: Besime GÜRARSLAN

Örgüte katılım tarihi: 2001

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

FAİK BARAN:

Adı-soyadı: Mustafa ÇAKIR

Örgüte katılım tarihi: 2011

SERDAR BAWER:

Adı-soyadı: Ethem KILIÇ

Örgüte katılım tarihi: 2012

ADIL NEFEL:

Adı-soyadı: Özhan CEYHAN

Örgüte katılım tarihi: 2008

XEBAT PENABER:

Adı-soyadı: Hüseyin NAS

Örgüte katılım tarihi: 2014

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

CANDA MİZGİN:

Adı-soyadı: Mizgin SÖNMEZ

Örgüte katılım tarihi: 2014

LİLAV AZADİ:

Adı-soyadı: Ronahi EROL

Örgüte katılım tarihi: 2015

ZEMYAN DENİZ:

Adı-soyadı: Keziban SEKMEN

Örgüte katılım tarihi: 2013

AXİN ZANA:

Adı-soyadı: Kıymet KORKMAZ

Örgüte katılım tarihi: 2015

BERİTAN BOTAN:

Adı-soyadı: Zeynep ÖZ

Örgüte katılım tarihi: 2013

DILJİN RUKEN:

Adı-soyadı: Şerife TEKİN

Örgüte katılım tarihi: 2015

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

CANFEDA BAHOZ:

Adı-soyadı: Ağin TOPRAK

Örgüte katılım tarihi: 2009

BAWER RONAHİ:

Adı-soyadı: Hakan AYDIN

Örgüte katılım tarihi: 2012

MEHTİ AKİF:

Adı-soyadı: Tacdin IŞIK

Örgüte katılım tarihi: 1994

HAMZA BOTAN:

Adı-soyadı: Ergin TAN

Örgüte katılım tarihi: 2014

ALİŞER KOÇGİRİ

Adı-Soyadı: Serkan ÖZGEN

Örgüte katılım tarihi: 1999

DIYARBAKIR SİPAN

Adı-soyadı: Fırat İŞLEYEN

Örgüte katılım tarihi: 2014

BAWER CİLO

Adı- soyadı: Erol DAŞDELEN

Örgüte Katılım Tarihi: 2019

KENDAL EGİD

Adı-Soyadı: İzzettin ERSOY

Örgüte katılım tarihi: 2013

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

HEVİ ÖZALP

Adı-soyadı. Yeşim YALÇINTAŞ

Örgüte katılım tarihi: 2014

ARİN HEBUN

Adı- Soyadı: Arya TOKAY

Örgüte katılım tarihi: 2014

AZİME ÇİYA

Adı-soyadı: Bahar DELİCİ

Örgüte katılım Tarihi: 2014

BİJİ STERK DIYARBAKIR

Adı-Soyadı: Şinda OYUNLU

Örgüte katılım tarihi: 2020

BENGİN RONAHİ

Adı Soyadı: Emine EKİN

Örgüte katılım tarihi: 2024

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMGk:

İktidara gelmek yolunda herşeyi mübah gören muhalif kanadın ülkemiz hayrına birşeyi desteklemesini de beklemiyoruz gölge etmesinler yeter

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Haber YorumlarıOnur Ulutürk:

BESA HOZAT=2028'de millet vekili. bakalım hangi partiden (MHP mi akp mi)

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Katilim yillari size bir seyler anlatabiliyor mu ?

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Haber YorumlarıAhmet Yasin:

Vatanımız ve milletimiz için hayırlısı olur inşallah

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

devletin verdiği karara burda cart curt edenler neden uyamıyorlar? bu ülkede kim erdoğan belli değil. başkan diyor barış bunlar diyor biraraya toplanmışlarken havaya ucuruverelim. çokmu zor seçilmiş hükümete itaat etmek? asıl tryi bozanlar halkın ta kendisi.

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