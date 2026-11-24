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İngiltere'de Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Catherine'in (Kate Middleton) Sandringham arazisindeki kır evinde hırsızlık ve izinsiz girme şüphesiyle iki erkek gözaltına alındı. Olayı Norfolk Polisi duyurdu, BBC'nin haberine göre şüpheliler hâlâ gözaltında tutuluyor.

Polisin açıklamasına göre, pazartesi günü yerel saatle 18.00'den kısa süre önce adreste şüpheli bir hareketlilik olduğu ihbarı yapıldı.

KÖPEK, DRON VE HELİKOPTERLE ARANDILAR

İhbarın ardından bölgeye arama köpekleri, dronlar ve bir helikopter gönderildi. Geniş çaplı aramada iki erkek, arazinin içinde yakalandı.

Polis, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını bildirdi. Kensington Sarayı ise güvenlik konularında yorum yapmadığını açıkladı.

10 YATAK ODALI EV KRALİÇE'NİN DÜĞÜN HEDİYESİ

Anmer Hall adlı 10 yatak odalı kır evi, çifte 2011'deki düğünlerinin ardından Kraliçe II. Elizabeth tarafından hediye edilmişti. Kırmızı tuğlalı, Georgian tarzı malikâne, Norfolk'taki özel Sandringham arazisinde yer alıyor ve Kral Charles'ın özel konutlarından Sandringham House'a kısa bir sürüş mesafesinde bulunuyor.

William ve Catherine, Anmer Hall'da sürekli yaşamıyor; evi tatil dönemlerinde kullanıyor. Çiftin asıl evi, Berkshire'daki Windsor Şatosu arazisinde.

Kaynak: BBC