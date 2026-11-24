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Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, 24 Kasım'da üçüncü kez gözaltına alındı.

İLK GÖZALTI 17 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI

Fon soruşturması kapsamında ilk kez gözaltına alınan Kemal Akkaya hakkında 17 Eylül 2026 tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Kasım 2026'da yeniden gözaltına alınan Akkaya, işlemlerinin ardından bir kez daha adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

24 KASIM'DA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, 24 Kasım 2026 tarihinde üçüncü kez gözaltına alındı.

Kemal Akkaya

İKİ İSİM DAHA GÖZALTIN ALINDI

Soruşturma kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile birlikte iki isim daha gözaltına alındı.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 Kasım'da Graintürk Holding pay piyasasındaki işlemlere ilişkin incelemeleri sonrası Akkaya hakkında piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kurul ayrıca Akkaya'nın sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarını iptal etmiş, borsalarda iki yıl süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.